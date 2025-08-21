Поиск

Что произошло за день: четверг, 21 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на электронных устройствах. Правительство включит его в соответствующий список приложений, где Max заменит VK Мессенджер. Кроме того, с 1 сентября на устройства, работающие на iOS, должен будет предустанавливаться RuStore.

- ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Руководствуясь этими признаками (например, нехарактерное поведение, нетипичная сумма или запрос на выдачу средств непривычным способом), с 1 сентября банки будут снижать на 48 часов лимит на выдачу наличных.

Лесные пожары в Испании

- В Италии задержали гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По данным немецких следователей, мужчина, предположительно, был в числе координаторов операции.

- В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев. Дела по статье о мошенничестве заведены из-за нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал".

- Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе. Командование в городе Энчёпинг будет отвечать за возможные переброски войск размером до дивизии, или более 20 000 солдат и всего, что с этим связано.

- "Золотое яблоко" в 2026 году планирует выйти на рынок Китая, компания откроет офлайн- и онлайн-магазин в Шанхае.

- Генпрокуратура попросила обратить в доход государства имущество экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова на сумму более 1,2 млрд рублей.

- Провалившая гендерный тест алжирка Иман Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса.

Фотохроника 21 августа

10
Легкоатлетические соревновании Бриллиантовой лиги "Атлетиссима" в Лозанне, ШвейцарияЦентр морских млекопитающих Калифорнии лечит всплеск заболеваемости морских львовИтальянский дуэт Сары Эррани и Андреа Вавассори стал победителем теннисного турнира US OpenПалата депутатов отклонила вето президента Аргентины на одобренную парламентом помощь инвалидамКитай готовится отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны и капитуляции ЯпонииТрюковые шоу по фристайлу на выставке сельскохозяйственного общества Мелплэш в Уэст-Бей, ВеликобританияДвухмесячный слоненок Кая в зоопарке в немецком КронбергеВизит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в ИндонезиюДревние артефакты извлекли со дна Средиземного моря у берегов египетской АлександрииПразднование 60-летия основания Тибетского автономного района
Легкоатлетические соревновании Бриллиантовой лиги "Атлетиссима" в Лозанне, Швейцария
