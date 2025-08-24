Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

ЧП в Центральном детском магазине, обмен пленными и Шарапова в зале теннисной славы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Открытый огонь на терминале в Усть-Луге потушен. Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК. В течение дня власти Ленобласти и Минобороны сообщали о нейтрализованных в регионе украинских беспилотниках.

- В Москве эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке. Изначально сообщалось о возгорании, но сотрудники МЧС признаков пожара не обнаружили. Позднее Сергей Собянин сообщил, что "в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие". По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. Возбуждено уголовное дело. ЦДМ временно приостановил работу.

- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146". Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области. У России остаются еще тысячи пленных военнослужащих ВСУ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС. Система мониторинга МАГАТЭ подтвердила, что радиационный фон в норме.

- Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов. Он следовал из Египта в петербургский аэропорт Пулково. Через несколько часов самолет вылетел в пункт назначения.

- Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы.