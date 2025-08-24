Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

ЧП в Центральном детском магазине, обмен пленными и Шарапова в зале теннисной славы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Открытый огонь на терминале в Усть-Луге потушен. Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК. В течение дня власти Ленобласти и Минобороны сообщали о нейтрализованных в регионе украинских беспилотниках.

- В Москве эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке. Изначально сообщалось о возгорании, но сотрудники МЧС признаков пожара не обнаружили. Позднее Сергей Собянин сообщил, что "в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие". По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования. Возбуждено уголовное дело. ЦДМ временно приостановил работу.

- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146". Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области. У России остаются еще тысячи пленных военнослужащих ВСУ, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС. Система мониторинга МАГАТЭ подтвердила, что радиационный фон в норме.

- Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов. Он следовал из Египта в петербургский аэропорт Пулково. Через несколько часов самолет вылетел в пункт назначения.

- Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы.

Новости

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

Мединский сообщил, что у России еще тысячи пленных военных ВСУ

Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов

Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов

Лавров отметил, что РФ выступает за принцип неделимости безопасности в вопросе гарантий для Украины

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Больше 1,5 тыс. машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "146 на 146"

МАГАТЭ подтвердило отсутствие изменений радиационного фона в районе Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Проверка не выявила превышения нормативов после повреждения трансформатора на Курской АЭС

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Поиски пропавшей на острове Итуруп группы туристов приостановлены до утра

