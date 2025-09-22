Россия призывает европейские страны-участницы СВПД к переговорам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - У Великобритании, Франции и Германии нет правовых оснований для восстановления ранее отмененных санкционных резолюций Совета безопасности ООН в отношении Ирана, заявили в МИД России.

Замглавы МИД Сергей Рябков провел встречу с послами Великобритании, Франции и Германии. С российской стороны дипломатам было указано на отсутствие у этих стран правовых оснований и процедурных возможностей для таких действий.

"Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства-члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран в связи с его ядерной программой", - говорится в сообщении.

"Европейским странам-участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с ДНЯО", - заявили на Смоленской площади.