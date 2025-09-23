Что произошло за день: вторник, 23 сентября

Иск Генпрокуратуры к председателю Совета судей, отражение атак БПЛА на Москву, заявления Трампа на Генассамблее ООН, включение отопления в Москве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура подала иск к председателю Совета судей России Виктору Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости. В иске говорится, что Момотов "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала". Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ для проверки сведений.

- Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска. По данным Минобороны, российские войска контролируют свыше 5 600 городских зданий.

- За вторник был сбит 31 БПЛА, летевший в направлении Москвы.

- Житель Белгорода погиб в результате атаки БПЛА. За минувшие сутки в Белгородской области были ранены 16 человек.

- Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа ужесточила правила торгов дизтопливом. По данным источников, правительство РФ обсуждает введение запрета на экспорт дизельного топлива непроизводителями.

- Трамп раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. Президент США заявил на Генассамблее ООН, что страна может экспортировать энергоресурсы во все государства, которые этого захотят.

- Игорь Краснов заявил, что выступает против смертной казни в стране, а также не против дальнейшей гуманизации правосудия. Свое мнение он выразил в ходе обсуждения его кандидатуры на пост председателя ВС РФ в профильном комитете Совета Федерации.

- Со среды в Москве начнут включать отопление, процесс займет несколько дней.

- ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в дома.