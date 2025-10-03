Что произошло за день: пятница, 3 октября

НДС на покупки иностранных товаров на маркетплейсах, крушение самолета Ан-2 и новая скульптура у "ГЭС-2"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Предполагается, что ставка налога в 2027 году составит 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, начиная с 2030 года - 20%.

- Ан-2 авиакомпании "Бонус" совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено.

- Предприниматель Ибрагим Сулейманов арестован в Москве по делу о заказном убийстве. Показания против него дал один из посредников в том убийстве.

- Гражданин России задержан в Сингапуре по запросу США. Его обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством.

- Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день. С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.

- Зима в столичном регионе и всей России будет холоднее предыдущей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он констатировал, что половина территории России уже покрыта снегом.

- "Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве. Скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген в виде во много раз увеличенного садового инструмента появилась на спуске к Водоотводному каналу.