Что произошло за день: понедельник, 6 октября

Отставка премьера Франции, новое дело против Михаила Абызова, заочный арест Тихона Дзядко, лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине,

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Высокие процентные ставки в экономике России привели к снижению рентабельности предприятий и будущих инвестиций, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, основным риском для макроэкономического прогноза является траектория смягчения денежно-кредитных условий.

- Минфин РФ оценивает в 1 процентный пункт вклад в инфляцию со стороны повышения ставки налога на добавленную стоимость до 22%.

- Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку через месяц после назначения.

- Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета. Лауреатами премии стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи.

- Суд арестовал ранее осужденного экс-министра Михаила Абызова на два месяца по новому уголовному делу. В нем идет речь о хищении денежных средств "Российской венчурной компании" под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy Inc. Вину Абызов отрицает.

- Валентина Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС.

- Суд в Москве заочно арестовал Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - главреда "Дождя" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента и распространение ложной информации об использовании ВС РФ.

- Московский суд обратил в доход РФ земельный участок, принадлежащий экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом).

- Топливо продолжает дорожать на заправках Москвы вторую неделю подряд. Стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр, Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр, сообщает Московская топливная ассоциация.

