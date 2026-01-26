Что произошло за день: понедельник, 26 января

Запрет ЕС на импорт газа из РФ, сбой в системе "Леонардо" и рекордные цены драгметаллов

26 января.

- Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа: полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года. Венгрия намерена предпринять юридические действия в связи с решением Евросоюза об отказе от импорта российского газа.

- Восстановление электроснабжения Мурманска по окончательной схеме займет не менее недели, сообщили местные власти. Стабильное электроснабжение наладили уже в 80% домов. В настоящее время рухнувшие опоры ЛЭП заменяют временными деревянными.

- Uniper хочет от "Газпрома" плату за прокачку газа "Северного потока", выведенного из строя диверсантами. Иск на 45 млн евро касается контракта на транспортировку природного газа по трубопроводу OPAL от 1 июня 2012 года.

- Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В министерстве отказались от комментариев.

- В понедельник произошел глобальный сбой в системе бронирования "Леонардо". Временно были ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление билетов. Вечером работа системы была восстановлена.

- Экс-бенефициар "Домодедово" Дмитрий Каменщик обжаловал в Верховном суде отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству.

- Цены на драгметаллы продолжили обновлять исторические максимумы в ходе торгов. Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110. Стоимость платины на спотовом рынке впервые превышала $2900 за унцию.

- Сильный снегопад начнется в ночь на вторник и продлится в Москве два дня. Выпущено штормовое предупреждение об очень сложной погоде, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Из-за снегопада в аэропортах возможно изменение расписания полетов.