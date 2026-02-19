Поиск

Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Женеве не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разговора президента России и президента США пока не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в Женеве 17-18 февраля.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что их очередной раунд состоится в ближайшее время. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также заявлял о достижении на них прогресса. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт тоже заявила, что переговоры по украинскому урегулированию прошли успешно.

