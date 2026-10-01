Песков не исключил последствий недружественных действий Венгрии для ее экономики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве не исключают, что недавние недружественные действия Венгрии могут отразиться на ее экономических отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не исключал бы. До сих пор все-таки венгерское руководство, хотя, конечно, их позиция по отношению к нам сильно отличается от той позиции, которая была при Орбане, - но, все-таки, они как-то были осторожны с какими-то поспешными шагами в области экономического взаимодействия. Но логика диктует все-таки необходимость продолжения этого взаимодействия, и мы надеемся, что эта логика возобладает", - сказал Песков журналистам.