Что произошло за день: суббота, 1 июня

Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске, законопроект о санкциях США против "Северного потока 2" и арест экс-главы Раменского района по делу об убийстве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске произошли взрывы. В результате были разрушены пять зданий. По последним данным, пострадали 79 человек, включая 38 работников завода. В 185 домах оказались выбиты стекла, в самом городе и в нескольких поселках объявлен режим ЧС. На предприятии сообщили, что его генеральный директор был отстранен накануне по решению, которое было принято в апреле из-за проблем с промышленной безопасностью.

- Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против строительства газопровода "Северный поток 2". Они будут распространятся на тех, кто будет предоставлять суда для прокладки газопровода и страховать их. В частности, компаниям и людям из санкционного списка грозят отказы в выдаче визы, запреты на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США и на получение кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.

- Власти Косова призвали ООН открыть расследование в отношении российского сотрудника организации. Ответственный за внешние связи представитель Приштины Беджет Пацолли заявил, что россиянин Михаил Краснощеков злоупотреблял иммунитетом, и ему "нет места не только в Косове, его нельзя было брать на работу в ООН или ее миссии в мире". Как сообщалось, 28 мая Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа, сейчас он проходит лечение в Белграде.

- Горизбирком Петербурга принял документы у пяти кандидатов в губернаторы. Первым документы предоставил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Следом в избирательную комиссию обратились Андрей Алескеров ("Патриоты России"), бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов (самовыдвиженец), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

- Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован до 7 июля по делу об убийстве. По данным следствия, в ночь на 2 мая он убил 39-летнюю заместителя председателя местной общественной палаты Евгению Исаенкову. Накануне Кулаков досрочно сложил полномочия.

- Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре. Певец заявил, что удаление из фильма сцен однополого секса, а также употребления алкоголя и наркотиков, - "печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми".