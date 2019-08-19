Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Они решили предварительно проконсультироваться с журналистами и экспертами

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет Госдумы отложил на октябрь намечавшееся на 19 августа обсуждение проблемы сохранения фейковых сообщений в топе сервиса "Яндекс.Новости" после их опровержения. Участники заседания совета решили сначала обсудить ее с журналистами и экспертами, сообщили в пресс-службе палаты.

Вопрос о появлении фейков в новостных агрегаторах поднял первый зампредседателя фракции единороссов Андрей Исаев. Он отметил, что "депутатов волнует тема фейков особенно, когда они уже опровергнуты, а новость продолжает присутствовать в топах", процитировали его в пресс-службе.

Члены совета решили предварительно обсудить проблему с журналистами думского пула, представителями самих агрегатов, в том числе "Яндекса" и вынести ее на Совет уже после всех предварительных консультаций.

Поводом для недовольства Исаева стало сохранение в топе "Яндекс.Новостей" заголовков публикаций по статье "Коммерсанта", не отражавших все уточнения и опровержения депутатов. В ночь на 14 августа "Коммерсантъ" сообщил, что зампред думского комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила Минпромторгу и Минтрансу обсудить возможность законодательно запретить использование автомобилей старше предельного возраста. Днем 14 августа Когогина сказала журналистам, что пока речь идет о рекомендации, а не законопроекте, и что она предложила ввести ограничение для коммерческого, а не для личных автомобилей.

Затем думские единороссы возмутились тем, что заголовки в топе "Яндекса" выглядят так, как будто вся Дума предложила запретить старые автомобили. Исаев в тот же день обсудил проблему со спикером Вячеславом Володиным. Исаев после этой встречи отметил, что в связи со случившимся в Думе вспомнили законопроект единоросса Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах, поскольку в таких ситуациях "может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства". Исаев назвал "более чем странной" ситуацию, когда уже опровергнутое сообщение остается в топах поисковиков. По его словам, "складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации". Он выразил надежду, что агрегаторы исправят заголовки и объяснят людям, что Дума "никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан".

Володин же заявил, что Дума не может позволить, чтобы граждан делали заложниками фейковых новостей и фиктивной повестки. Он обещал вынести проблему на Совет Думы 19 августа.

В "Яндексе" сначала заявили, что топ "Яндекс.Новостей" формируется автоматически из сообщений лицензированных СМИ, и что в сюжете о предложении Когогиной новостей по изначальной публикации было больше, чем о разъяснениях и опровержениях депутатов. Заголовки прессы сервис "Яндекса" цитирует дословно и в целом отражает новостную картину дня, которую создают СМИ, объяснили в компании. Править и опровергать чужие новости сервис не может, поскольку является только средством доставки текстов к конечному потребителю, сказали также в "Яндексе".

Горелкин 26 июля внес в Думу законопроект об информационно важных ресурсах. Так он предложил определить сайт или программу, которые дают возможность владельцу собирать данные о российских пользователях. В поправках есть ограничение, по которому владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин России, а долю иностранного участия в российском юрлице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. Глава Минкомсвязи Константин Носков позже заявил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".