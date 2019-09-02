Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Это больше 334 млрд акций

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации. Арест на акции наложен в качестве обеспечительной меры по иску к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Арест наложен на более чем 334 млрд акций банка. Evison владеет 41,6262% акций "Восточного", и это единственное известное истцу имущество ответчика на территории России, которое можно взыскать, если суд удовлетворит требования "Восточного".

В мае суд обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный". Evison выполнила это требование в июне, и Baring Vostok утратил контроль над банком. У Evison Holdings осталось 41,6% "Восточного", у "Финвижн Холдингс" стало 42%.

"Восточный" решил добиться через суд возмещения убытков, которые, как считают в компании, банк понес с октября 2015 года по август 2018 года из-за действий мажоритарного на тот момент акционера Evison (компании принадлежало в тот период от 44,55% до 74,4% акций). Истец оценил в 1,083 млрд рублей убыток от фиктивных договоров с "Национальной службой взыскания" на оказание услуг банку, которые на деле оказаны не были. Представитель "Национальной службы взыскания" Кирилл Барановский попросил приобщить к делу акты и отчеты об оказанных услугах и отметил, что "услуг было оказано даже немного больше, чем говорит банк". Представитель "Восточного" Полина Ситникова заявила, что услуги предоставлены не были, поскольку у "Национальной службы взыскания" на тот момент был маленький штат, а акты были подписаны, когда банк контролировал Evison.

Еще почти 528,5 млн рублей ущерба истец получил в результате погашения кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций.

В 8,1928 млрд рублей банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка, который в начале 2017 года присоединили к "Восточному". Основной ущерб связан с нарушением в системе управления рисками из-за увольнения штата менеджеров из Юниаструм банка после слияния двух коммерческих организаций, уточняла Ситникова. По ее словам, речь идет об убыточных сделках.

Акционеры банка также вынесли в суды спор о праве менеджмента "Восточного" провести дополнительную эмиссию 500 млрд акций по цене 1 копейка за бумагу. В 2018 году Baring Vostok согласовал это размещение с Банком России. В "Финвижн" выступали против, утверждая, что цена размещения занижена. Компания пожаловалась в суд, и арбитраж Амурской области в порядке обеспечительной меры запретил руководству "Восточного" совершать любые действия в этом отношении.

В Baring Vostok считают, что уголовное дело Майкла Калви, еще трех представителей инвестфонда Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина, и еще двух человек стало одним из последствий конфликта акционеров банка. Дело возбудили по жалобе Шерзода Юсупова, миноритария "Восточного". Юсупов и Аветисян отрицают связь уголовного дела с внутрикорпоративным конфликтом.