Что произошло за день: суббота, 25 января

Подробности ухода Суркова с госслужбы, распространяющаяся по Китаю пневмония и полтонны гашиша у эстонских моряков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что указа об отставке Владислава Суркова пока нет. Эксперт Алексей Чеснаков, сообщивший ранее об уходе помощника президента РФ с госслужбы, заявил, что решение Сурковым принято и не изменится.

- Новый коронавирус все быстрее распространяется в Китае, признают власти страны. В связи с этим в КНР приостановят автобусное сообщение между провинциями, а также отменят отправку туристических групп за границу. В Ухане оперативно строят уже вторую больницу. Вводимые властями меры по защите населения затрагивают около 1 млрд человек. Число заразившихся приближается к 1,4 тыс. человек, известно о 41 погибшем. В России случаев заражения новым вирусом нет, у госпитализированных в Иркутске с подозрением на коронавирус китайских студентов выявлен грипп.

- Александр Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с РФ о ценах на газ. Президент Белоруссии уполномочил правительство на подписание соответствующего протокола о поправке к соглашению от 2011 года, при этом текст проекта документа не публикуется.

- Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша. На яхте катались туристы, которые вместо дельфинов увидели плескавшиеся в океане ящики. Местная полиция направила вертолет, чтобы помочь извлечь контрабанду.