Что произошло за день: среда, 5 февраля

Возвращение россиян из Уханя, судьба заточенной в больнице девочки и эмоциональная реакция на речь Трампа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два самолета Минобороны доставили в РФ россиян, пожелавших покинуть Ухань. Всего в Тюмень прилетели 144 человека. Помимо россиян из эпицентра распространения коронавируса прибыли несколько граждан стран СНГ. Эвакуированные 14 дней будут находиться на карантине. Их поселили в санатории под Тюменью, вокруг него выстроено два периметра ограждения, территорию охраняет Росгвардия. В Роспотребнадзоре признают, что в законодательстве есть пробел в части правил принудительной госпитализации граждан.

- Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски. Так президент ответил на сообщения о том, что на фоне риска распространения коронавируса в некоторых аптечных сетях выросли цены на маски и противовирусные препараты. "Единая Россия" уже готовит в связи с этим законопроект. Новый мониторинг аптечных сетей Москвы вновь выявил дефицит медицинских масок и лекарств от коронавируса.

- В Москве мужчину обвинили в государственной измене. Подробности дела против Виктора Королева не разглашаются.

- Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы. Сам журналист заявил, что об извинениях узнал из СМИ, так как сам ничего не получал.

- Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки. Суд ограничил в родительских правах мать и отца ребенка. При этом на дополнительные экспертизы ни девочку, ни родителей направлять не стали.

- В аэропорту Стамбула самолет выкатился за ВПП и развалился на части. Все 177 пассажиров и шесть членов экипажа выжили. При этом по меньшей мере 52 человека пострадали. Причиной ЧП называют плохие погодные условия.

- Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной. Когда американский лидер закончил свою 80-минутную речь "О положении страны" и члены конгресса стали ему аплодировать, сидевшая позади президента Нэнси Пелоси встала и демонстративно разорвала листы с текстом.