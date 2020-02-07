Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Арест замначальника Генштаба РФ, гибель депутата Госдумы и интернет разоблачает предполагаемого убийцу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замначальника Генштаба РФ арестован по делу о хищении 6,7 млрд руб. По версии следствия, Халил Арсланов причастен к хищению средств в рамках исполнения госконтракта. Следователь заявил, что подозреваемый оказывал давление на соучастника и симулировал заболевание. Сам Арсланов считает, что дело возбуждено ради дискредитации его лично и "высшего руководства Вооруженных сил".

- Обнародованы данные о доходах семьи Михаила Мишустина. Управляющий партнер инвесткомпании UFG, президентом которой был премьер до перехода на госслужбу, рассказала РБК, что в 2009 году он получил вознаграждение в размере около 79 млн руб. (порядка $2,5 млн). После перехода на госслужбу Мишустин передал право собственности на траст, через который владел долей в UFG, своей супруге.

- Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане. По предварительной информации, пилот и еще один пассажир выжили. Причиной катастрофы называют плохие метеоусловия. Гибель парламентария подтвердили в Госдуме.

- Промежуточным хозяином нового коронавируса назвали панголина. Эти млекопитающие, покрытые чешуйками, находятся под угрозой и постоянно становятся жертвами браконьеров в Азии. Чешую китайцы используют в народной медицине, мясо считается деликатесом. Между тем, в Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе. Изначально выводам Ли Вэньляна не поверили, его задержали за "распространение слухов".

- В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому. Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева опубликовал предложение провести анализ за 5000 рублей. Однако через несколько часов это объявление было удалено.

- Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых. Согласно прогнозу Банка России, рост российской экономики в 2020 году будет в пределах 1,5-2,0%, инфляция на конец 2020 года - 3,5-4%. Как следует из отчета ЦБ, международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года и составили $562,306 млрд.

- В интернете появились анонимные признания медика-убийцы. На портале "Двач" пользователь написал, что якобы отключил аппарат искусственной вентиляции легких более чем 10 пациентам. Проверку начали прокуратура и СКР. Предполагаемым злоумышленником в интернете назвали сотрудника Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. В учреждении отмечают, что во время его дежурств смертей не было, сам мужчина записал видеообращение, заявив, что его оболгали.