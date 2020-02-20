Что произошло за день: четверг, 20 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сирийские боевики при поддержке турецких войск атаковали позиции сирийской армии. Отрядам оппозиции удалось отбить населенный пункт Найраб, но после обращения российской стороны по линии предотвращения инцидентов атака прекратилась. Российские военные сообщают о четырех раненых с сирийской стороны. Турция заявила о потере двоих военнослужащих и уничтожении 50 сирийских военных. По данным Al-Masdar, боевики пытались сбить российский Су-24. Bloomberg узнал о просьбе Турции к США развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в Идлибе.

- Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии Forbes. Создательница интернет-магазина Wildberries обогнала Елену Батурину. Forbes также опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета, в котором тройку составили "Яндекс", Mail.ru Group и Avito.

- По делу о взятке задержаны бывшая помощница вице-премьера РФ и гражданин США. По данным следствия, Анастасия Алексеева получила взятку в размере 4 млн в виде двух путевок. Взятку дал американец Джин Спектор, а предполагаемыми посредниками были некие Якушкин и Белоножка. Спектор отправлен под арест.

- Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста". Музыкант заявил, что он внесет в жизнь партии "яркие краски" и будет "называть вещи своими именами". Прямого ответа на вопрос об участии в выборах он не дал.

- Украинцев из Уханя решили посадить на карантин под Полтавой. Местные жители выступили против, так как сочли медцентр "Новые Санжары" неподготовленным. Днем стало известно, что самолет, на котором, предположительно, находились эвакуированные, совершил посадку в Харькове.

- Мужчину, устроившего смертельную стрельбу в немецком Ханау, нашли мертвым. В той же квартире было найдено и тело его матери. Стрелок оставил видео и записку, в которой выражал ненависть к мигрантам.

- День защитника Отечества в Москве впервые будет бесснежным. В этом году в праздничный день снега не будет вовсе, ранее минимальный снежный покров отмечался в 2002 году и составлял 3 см. Синоптики также прогнозируют раннюю весну и март без сугробов, хотя возможны похолодание и снегопады.