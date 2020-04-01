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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Что произошло за день: среда, 1 апреля

Законы о штрафах, идея продлить выходные и дефицит сигарет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В 35 регионах России за сутки зафиксировали 440 новых случаев коронавируса. Всего в стране 2777 заболевших. За последние сутки в РФ зафиксировано семь летальных исходов, связанных с коронавирусом. За весь период эпидемии - 24 смерти. В стране осталось 10 регионов, где пока нет ни одного заболевшего. По словам президента РФ, ситуация с распространением коронавируса в стране осложняется. Глава Роспотребнадзора выступила за продление нерабочего периода в РФ.

- Госдума разрешила продавать лекарства через интернет. Документ предполагает дистанционную продажу безрецептурных препаратов, а в условиях чрезвычайной ситуации - рецептурных препаратов.

- Чиновники определились с наказаниями за нарушение карантина. Владимир Путин подписал закон о санкциях за невыполнение правил поведения при ЧС, который при первом нарушении без последствий грозит гражданам штрафом в 1-3 тыс. рублей. Также Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции: в первый раз граждан будут штрафовать на 4 тыс. рублей, или 5 тыс. рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.

- В России начали вводить контроль за карантином и самоизоляцией. Правительство решило обязать граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг. В Татарстане уже можно получить СМС-разрешения на выход из дома, но в первый же день система дала сбой. В Саратове решили выдавать спецпропуска, но за ними выстроились очереди, и от идеи пока отказались. В Москве хотят ввести "Социальный мониторинг": появившееся в Google play приложение раскритиковали за незащищенность, передачу данных на зарубежные сервера и многое другое. В мэрии заявили, что это была тестовая версия, которую уже убрали, и пообещали, что личные данные пользователей никуда не утекут. Роскомнадзор все же намерен приложение проверить. Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. В мэрии подтвердили, что готовы выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции. Также министр связи объяснил, как будут контролировать карантин через сотовую связь: ведомство запросит данные номеров больных коронавирусом, либо даты постановки на карантин и передаст их операторам, которые будут отслеживать выполнение условий.

- Производители сигарет остановили российские фабрики. Концерны Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco предупреждают, что простой грозит дефицитом сигарет, и напоминают, что табачная продукция не включена в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

- Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней Второй мировой войны. Госдолг США может увеличиться в течение двух лет с $23,6 трлн до $29 трлн. Ранее ожидалось, что показатель достигнет этой отметки не ранее 2025 года.

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