Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Хакеры атаковали сайт выдачи московских пропусков, а пожар подобрался к радиоактивным отходам ЧАЭС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19. Общее число инфицированных составляет 18 тыс. 328 человек. Владимир Путин признал, что ситуация развивается не по самому благоприятному сценарию, а пик не пройден еще даже в Москве. Татьяна Голикова заявила об устойчивой тенденции роста числа заболевших коронавирусом: 16-18% каждые сутки. Анна Попова считает, что есть надежда на прекращение роста заболевших COVID-19 уже через неделю.

- В Москве и области началось оформление обязательных пропусков для поездок. В мэрии зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи и напомнили, что с 15 апреля за нарушения, связанные с этими пропусками, будут штрафовать. Причем наказывать могут несколько раз за день. К вечеру выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков. Работающие жители столицы получат пропуска до конца месяца, они не ограничены по маршрутам.

- Алексей Кудрин предложил увеличить пособие по безработице до двух МРОТ. Глава Счетной палаты считает, что количество безработных из-за кризиса может вырасти до 8 млн человек, и профсоюзы с такой оценкой согласны. Также Кудрин считает возможным пустить 2-3 трлн рублей на поддержку возможности бизнеса выплачивать зарплаты.

- Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев. Как заявил Михаил Мишустин, предпринимателям не придется гасить всё сразу, они могут платить равными долями в течение года после завершения отсрочки (практически до конца 2021 года).

- Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. В Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. Сообщается о двоих погибших от COVID-19 монахах.

- Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер и не умрет. Он пояснил, что погибают люди с подтвержденным COVID-19 от хронических заболеваний. Также он раскритиковал российские СМИ за гадкую информацию о коронавирусе в Белоруссии. Он напомнил, как широко тиражировались его слова о лечении "трактором, водкой, баней", но подчеркнул, что в каждой шутке есть только доля шутки.

- Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти. По данным члена общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения, ситуация критическая, хотя местные власти рапортуют о контроле над пожаром, который тушат уже десятый день.