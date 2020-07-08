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Что произошло за день: среда, 8 июля

Планы приравнять отчуждение территорий РФ к экстремизму, третий препарат от коронавируса и перспективы открытия заграничного отдыха для россиян

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Защита обжаловала арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Адвокаты также отказались дать подписку о неразглашении данных следствия. Между тем бывшие коллеги Сафронова по отделу политики в "Коммерсанте" объявили о запуске общественной кампании в его поддержку. Дмитрий Песков заявил об эмоциональности публикаций в защиту Сафронова и подчеркнул, что в Кремле не видят тренда на преследование журналистов. Сафронов остается сотрудником "Роскосмоса".

- УК РФ дополнят статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности. Это одно из законодательных изменений, подготовленных для обеспечения соответствующей поправки к Конституции. Также предлагается изменить условия наказания по статье о призывах к нарушению территориальной целостности, а отчуждение территорий России приравнять к экстремизму.

- Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса. "Коронавир" разработала группа компаний "Р-Фарм". Производитель подчеркивает, что это один из первых препаратов, который борется с самим вирусом, а не с осложнениями от заражения. По последним данным, в России продолжают лечение 217 614 пациентов с коронавирусом, прирост за сутки составил 6 562 случая.

- "Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива в Норильске. В компании усомнились в правильности метода подсчета нанесенного вреда и массы попавших в воду нефтепродуктов, но обязались ликвидировать последствия аварии за свой счет. В Минприроды подчеркнули, что "Норникель" обязан возместить ущерб без "скидок" на сумму затрат на уменьшение выбросов в атмосферу.

- Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестован. По версии следствия, Вячеслав Югай и еще два представителя руководства компании получали от поставщиков взятки в размере от 1% до 3% от общей суммы договоров.

- В АТОР ждут открытия зарубежных туристических направлений не раньше конца сентября. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что это радужный сценарий. Первыми для россиян могут открыться страны Средиземноморья.

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