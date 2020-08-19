Что произошло за день: среда, 19 августа

МИД России и Кремль дали оценку ситуации в Белоруссии, Лукашенко отказался разговаривать с Меркель, российский космонавт увидел НЛО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские власти впервые развернуто прокомментировали ситуацию в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что прошедшие выборы "не были идеальными", и Москву тревожат попытки воспользоваться ситуацией в стране извне. Министр также отметил, что белорусских силовиков провоцировали на жесткие действия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Белоруссия пока не нуждается в помощи в рамках договоров.

- У РФ появились доказательства причастности украинских спецслужб к задержанию россиян в Белоруссии. Источник в компетентных органах России рассказал, что после бесед с освобожденными гражданами версия получает все больше подтверждений. Между тем Киев отверг предположения об "украинском следе".

- Александр Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков и пресекать их действия. Он также заявил о финансировании протестов со стороны Запада и поручил Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории соседних Польши и Литвы. Координационный совет оппозиции, который в среду сформировал президиум, Лукашенко назвал "черной сотней". Президент Белоруссии отказался принять звонок от канцлера Германии Ангелы Меркель, между тем ЕС пообещал ввести санкции.

- Джо Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии. Официальное объявление планируется в четверг, когда бывший вице-президент примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

- В мэрии Москвы заявили об отсутствии в планах новых коронавирусных ограничений. Заммэра столицы Владимир Ефимов отметил, что ситуация с заболеваемостью и занятостью коек в городе остается стабильной. В целом по России за сутки зафиксированы 4 828 случаев заражения, в Москве - 691. Ситуацию с ростом заболеваемости в Крыму Роспотребнадзор считает контролируемой.

- Башкирия может выкупить контрольный пакет акций АО "Башкирская содовая компания". Глава республики Радий Хабиров заявил, что компанию необходимо спасать, так как отказ от разработки шихана Куштау, против которой боролись местные жители, представляет для нее угрозу. БСК планирует снижение объемов производства, если проблема с сырьем не решится в ближайшие полгода.

- Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей. Иван Вагнер опубликовал видеозапись, сделанную в замедленном режиме. "Роскосмос" пока не спешит с выводами. Эксперты же выдвинули версии, что космонавт мог заснять отделившийся от станции мусор, спутники системы Starlink или отблеск иллюминаторов МКС.