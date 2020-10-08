Что произошло за день: четверг, 8 октября

Новые данные в расследовании дела Навального, местонахождение президента Киргизии и COVID-ограничения в Москве

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено еще 11 493 случая коронавируса, накануне было 11 115. В Москве суточный прирост составил 3323 против 3229 днем ранее.

- Решения о дальнейших ограничениях в Москве будут принимать на следующей неделе, сообщил осведомленный источник. Он отметил, что пока введенных мер в столице достаточно. Между тем в Минздраве призвали всех россиян провести предстоящие выходные дома.

- Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно, заявил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. В пресс-службе киргизского лидера заверили, что Жээнбеков в Бишкеке. Там также подчеркнули, что вопрос об отставке президента не рассматривается.

- В НКР сообщили о ракетном ударе Азербайджана по храму в Шуши. В непризнанной республике уточнили, что в результате обстрела пострадал российский журналист. За его жизнь сейчас борются врачи. Позднее стало известно, что всего пострадали трое россиян.

- Полиция спросила соратников Навального про бутылку из гостиницы. Следователи выясняют, что сотрудники ФБК делали в номере, в котором проживал госпитализированный оппозиционер, и зачем забирали предметы, которые могли быть уликами.

- Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк. Американка отмечена комитетом "за ее безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным".

- Пожар на военном складе в Рязанской области локализован. Тушение продолжается. Число пострадавших в результате возгорания на арсенале выросло до 16 человек.

- Неизвестный снаряд взорвался в горах Дагестана. Никто не пострадал. На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы и выяснения обстоятельств произошедшего.