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Что произошло за день: суббота, 7 ноября

Гибель ведущего НТВ в Подмосковье, новый глава омского Минздрава и новые подробности нападения на священника в Лионе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американские телеканалы заявили о победе Джо Байдена на выборах президента. Это прогнозные данные, по которым демократ набирает более 270 необходимых голосов выборщиков. Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения.

- В России коронавирус выявлен еще у 20 396 человек. В Москве прирост составил 5 829 случаев, в столичные больницы за сутки попали более 1,4 тыс. пациентов с COVID-19.

- В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В крушении погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена. Возбуждено уголовное дело.

- Еще в пяти странах отследили связь случаев COVID с норковыми фермами. Речь идет об Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

- Новым главой Минздрава Омской области стал главврач больницы, где лечили Навального. Александр Мураховский возглавлял больницу скорой медпомощи №1, а в начале октября стал еще и врио главврача городской больницы №1 имени Кабанова.

- Состоялась церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия становится ядерной державой, а также предложил гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву создать в стране "дочку" российской госкорпорации.

- Причиной нападения на священника в Лионе стала ревность. Le Parisien сообщила о задержании грузина, который приревновал к священнослужителю свою русскую подругу.

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