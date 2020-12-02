Что произошло за день: среда, 2 декабря

Новый обладатель должности Чубайса, сын Шумахера в Ф-1, старт вакцинации от COVID

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе. Как заявил президент РФ, производство вакцины Спутник V позволяет это сделать. В первую очередь прививать начнут врачей и учителей. В РФПИ заявили, что более 40 стран заинтересовались этой вакциной.

- В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса. Скончались за этот период 589 заболевших, поправились - 26 882 пациента. В Москве суточный прирост составил 5191, и дистанционку для столичных школьников продлили до конца второй четверти.

- Алексей Кудрин заболел коронавирусом. По словам главы Счетной палаты, "все проходит сносно". Кроме того, Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, поскольку контактировала с заразившимся COVID-19.

- Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя. Ему был 71 год. Ранее актер был госпитализирован с коронавирусом.

- Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано". Соответствующее предложение о назначении ему сделал президент РФ. О дальнейшей судьбе нынешнего главы госкорпорации Анатолия Чубайса не сообщается.

- МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет. Согласно проекту административного регламента необходимо письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего на сдачу экзамена и выдачу прав.

- Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году. 21-летний Мик Шумахер подписал контракт с командой Haas, где его напарником станет россиянин Никита Мазепин.