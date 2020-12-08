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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Что произошло за день: вторник, 8 декабря

Алкоголь при прививке от COVID, высота Эвереста и производство "Спутник V" на Украине

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток. Глава Роспотребнадзора пояснила, что алкоголь противопоказан две недели до прививки и 21 день после каждой из двух инъекций. В противном случае не сформируется иммунитет. Однако главный нарколог России и глава центра им. Гамалеи считают, что один бокал шампанского на Новый год не навредит даже привитым, а вот напиваться не нужно в любом случае.

- В России за сутки выявлено 26 тыс. новых заболевших коронавирусом. За сутки в стране скончались 562 человека с COVID-19. В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с темпами прироста коронавируса начала стабилизироваться.

- Владимир Путин подписал закон об удаленке. В документе, в том числе, указано, что на дистанционной работе прогулом считается невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

- В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине. Российский фонд сообщил, что выпуск уже налажен компанией "Биолек". Позднее источник в украинских правоохранительных органах заявил, что эта информация о харьковском АО "Биолек" не подтвердилась.

- По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна. Задержаны десятки человек, в Ереване манифестанты перекрывают дороги и блокируют работу метро.

- Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2021 год. Банк традиционно публикует маловероятные прогнозы, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности. В этот раз в числе таких предсказаний предположения, что безусловный базовый доход приведет к запустению городов, а блокчейн уничтожит фейковые новости.

- Китай и Непал согласовали высоту Эвереста. Пекин согласился с предложением соседей рассчитывать высоту со снежной шапкой. Теперь официальные данные - 8 848,86 метра.

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