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Что произошло за день: вторник, 26 января

Владельцы геленджикского дворца, Сергей Приходько и продолжающееся падение COVID-заболеваемости

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября. В стране выявлен 18 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В Москве за последние сутки выявили 2317 заболевших COVID-19, это почти в 2,5 раза меньше суточного числа выздоровевших. В мире с начала пандемии число случаев заражения достигло 100 млн, скончались 2,15 млн инфицированных.

- Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Дмитрий Песков заявил, что строение принадлежит предпринимателям, но он не будет их называть. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "не располагает информацией о том, что Путин когда-то мог посещать этот "дворец".

- Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько. Ему было 64 года. У Приходько был боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

- ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции. Российская компания будет поставлять титановые поковки для гражданских самолетов.

- В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января. Мужчина заключен под стражу на два месяца. Всего после несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел, основная их масса связана с применением насилия в отношении представителя власти.

- Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме. Полномочия были оспорены украинской делегацией, но ни одна поправка не была поддержана.

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