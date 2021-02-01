Что случилось этой ночью: понедельник, 1 февраля

Военный переворот в Мьянме, данные о задержанных на протестах в Петербурге, проверка и уголовное дело после акции в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Мьянме военные захватили власть. Задержаны госсоветник и президент Мьянмы Аун Сан Су Чжи и Вин Мьин. В стране на год объявлено чрезвычайное положение. Вся власть в стране перешла главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Власти США и Австралии призвали военных Мьянмы освободить задержанных чиновников.

- Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции минимум в 7 тысяч человек. По данным аппарата уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, задержаны были более тысячи протестующих. Петербургские суды начали выносить приговоры задержанным уже вечером после несогласованной акции и продолжали проводить заседания после полуночи. К 00:00 суды арестовали более 20 человек на сроки от двух до десяти суток, еще около 20 человек оштрафовали.

- В Москве возбуждено еще одно уголовное дело о перекрытии дорог протестующими. В качестве свидетелей допрошены исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин. Как и после несогласованных акций 23 января, московская полиция после воскресных протестов возбудила дело по 267 статье УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

- По факту возгорания машины Росгвардии в Москве проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. При этом ранее в Росгвардии назвали предварительной причиной возгорания технические неполадки.