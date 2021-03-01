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Что произошло за день: понедельник, 1 марта

Самая низкая с ноября смертность от COVID в России, приговор Саркози и проблемы на МКС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ отмечена самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября. Скончались 333 человека, вылечились 11 277 пациентов. Суточный прирост заболевших составил 11 571 случай.

- Пашинян анонсировал референдум о переходе Армении к "полупрезидентской" форме правления. Между тем в Ереване снова прошли акции оппозиции.

- Николя Саркози получил год тюрьмы и два года условно по делу о коррупции. Экс-президента Франции обвинили в попытках незаконно получить информацию о расследовании относительно финансирования президентской кампании 2007 года.

- СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального. Эти санкции станут первыми, которые введет против России администрация Байдена, и они "зададут тон ее политики в отношении Москвы на будущее", которая будет отличаться от политики администрации Трампа, считает CNN

- В переходном отсеке модуля "Звезда" на МКС за выходные в полтора раза упало давление воздуха. Люк в отсек закрыт. Между тем срок работ по герметизации первой трещины на МКС оценили в пять дней.

- В Порт-Судан после захода российского фрегата направился эсминец ВМС США "Уинстон Черчилль". Ранее в декабре Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

- Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче России акций "Башкирской содовой компании".

- Художница-акционистка обжаловала в суде признание ее иноагентом. Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что иск Дарьи Апахончич стал первым подобным в России.

- Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября.

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