Что произошло за день: среда, 3 марта

"Альянс врачей" признан иноагентом, ПМЭФ состоится, скончался Юрий Розанов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Альянс врачей" признан иноагентом. В Минюсте пояснили, что возглавляемая Анастасией Васильевой организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также занималась политической деятельностью.

- Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня. В "Росконгрессе" обещают приложить все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по коронавирусу.

- В России за сутки выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса. В стране от COVID-19 за этот период скончались 452 человека, поправились 15 694 пациента. Как заявила Вероника Скворцова, избежать новой волны коронавируса в РФ позволит вакцинация 25-30% населения, сделать это нужно до мая.

- Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете. Его адвокат сообщила, что оппозиционер находится в следственном изоляторе № 3 "Кольчугино" во Владимирской области.

- Путин потребовал отрегулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам, в том числе ипотеке. ЦБ РФ уже предложил варианты, включая опцию полного запрета на ипотечные продукты с переменными ставками.

- Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной республики.

- Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24". Авторская передача режиссера выйдет в эфир 6 марта. Новый выпуск программы "БесогонТВ" получил название "Вот оно всё и вылезло".

- Умер спортивный комментатор Юрий Розанов. Он освещал в основном футбольные и хоккейные матчи. Розанову было 59 лет.