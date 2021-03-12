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Депутат Горелкин предупредил о снижении доходов Twitter в России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Замедление работы Twitter скажется на доходах компании, которая зарабатывает на рекламе в России 3-4 млрд рублей в год, заявил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Горелкин. Он сказал это на круглом столе "Вынужденное замедление "Твиттера" - выводы для всех".

Депутат отметил, что иностранные интернет-компании не раскрывают свои рекламные доходы по локальным рынкам, и сослался на существующие оценки.

По мнению Горелкина, Роскомнадзор в отношении Twitter "действует малоинвазивно", не ущемляя пользователей, "с другой стороны, воздействуя на рекламные доходы этой иностранной платформы в России".

"И это очень правильно, это соответствует той концепции, которую реализуют российские власти в отношении иностранных платформ", - уверен депутат.

Роскомнадзор 10 марта объявил, что начал замедлять трафик для фото и видео в Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Цель этих мер - заставить компанию соблюдать российские законы и удалять по требованию ведомства запрещенный контент - призывы к самоубийству, информацию про наркотики и детскую порнографию. В компании заявили, что ее правила и так не допускают распространение такого контента. Также компания высказала озабоченность в связи с попытками ограничить свободу дискуссии в интернете - в Роскомнадзоре это замечание назвали абсурдным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле нет никакого желания блокировать что-либо, но при этом необходимо вынуждать иностранные компании исполнять российские законы.

Twitter Роскомнадзор Антон Горелкин Госдума

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