Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Авария с российскими туристами в Турции, годовщина крушения польского самолета под Смоленском и COVID-вакцины в даркнете

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка. В аварию попал автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 граждан РФ, находившихся в Анталье на отдыхе. Пятеро туристов обратились за медицинской помощью, троим из них потребовалась госпитализация. Все россияне находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

- Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V". По словам Александра Курца, речь идет о предполагаемой покупке 1 млн доз вакцины. Тем временем эксперты сообщили, что в даркнете растет количество нелегальных объявлений о продаже вакцин от коронавируса, в том числе и российских. Причем неизвестно, какое число этих объявлений откровенно мошеннические.

- В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались в стране за этот период 402 человека, поправились и выписаны еще 9 579 пациентов. В Москве вновь зафиксировано более 2 тысяч зараженных за сутки.

- В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского. Протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов, в которой участвовал президент страны Анджей Дуда.

- Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу. Владимир Макей посчитал рассуждения Леонида Кравчука о переносе сигналом того, что Киев не желает соблюдать минские договорённости.