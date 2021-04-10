Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Авария с российскими туристами в Турции, годовщина крушения польского самолета под Смоленском и COVID-вакцины в даркнете

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка. В аварию попал автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 граждан РФ, находившихся в Анталье на отдыхе. Пятеро туристов обратились за медицинской помощью, троим из них потребовалась госпитализация. Все россияне находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

- Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V". По словам Александра Курца, речь идет о предполагаемой покупке 1 млн доз вакцины. Тем временем эксперты сообщили, что в даркнете растет количество нелегальных объявлений о продаже вакцин от коронавируса, в том числе и российских. Причем неизвестно, какое число этих объявлений откровенно мошеннические.

- В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались в стране за этот период 402 человека, поправились и выписаны еще 9 579 пациентов. В Москве вновь зафиксировано более 2 тысяч зараженных за сутки.

- В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского. Протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов, в которой участвовал президент страны Анджей Дуда.

- Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу. Владимир Макей посчитал рассуждения Леонида Кравчука о переносе сигналом того, что Киев не желает соблюдать минские договорённости.

Новости

Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре

Пандемия коронавируса

НИИ гриппа в Петербурге осенью начнет испытания вакцины от COVID-19

Советника красноярского губернатора заподозрили в злоупотреблениях

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

Что случилось этой ночью: суббота, 10 апреля

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Журналист Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Главреда "Важных историй" Романа Анина повезли на допрос в СК

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');