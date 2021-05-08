Что произошло за день: суббота, 8 мая

Рекордный дождь в Москве, пропавший на Камчатке вертолет и призывы Чехии о высылке российских дипломатов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ. Андрей Бабиш обратился с таким призывом перед неформальным саммитом ЕС в Порту. Необходимость таких действий он объяснил солидарностью с Прагой в связи с делом о взрыве во Врбетице. Леонид Слуцкий предупредил, что дальнейшие высылки российских дипломатов из стран Евросоюза могут усугубить кризис в отношениях Брюсселя и Москвы.

- На Камчатке потеряли связь с вертолетом. Сначала источник сообщал, что это зарегистрированный на частное лицо Ми-8. Позднее в МЧС уточнили, что это вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Обследование с воздуха не дало результатов, продолжить поиски планируется с рассветом.

- В Москве выпало почти 60% месячной нормы осадков. В столице побит рекорд для 8 мая, установленный в 2017 году. Власти города предупреждают, что в течение субботы и воскресенья продолжится дождь и будет дуть сильный ветер. В Гидрометцентре уточнили, что решение о воздушном параде в Москве 9 мая примут перед его началом, потому как ситуация с погодой пока неоднозначная.

- В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 2 765.