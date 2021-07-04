Что произошло за день: воскресенье, 4 июля

Крым снова затапливает, спасательные работы на Филиппинах и утечка кислоты в Тольятти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Очередные ливни начались в Крыму. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений, население эвакуируют. Одна женщина погибла, еще одна получила травмы. В районе вводят режим ЧС.

- В России за сутки выявлено более 25,1 тыс. новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала января. В Москве суточная заболеваемость COVID-19 растет второй день подряд: в городе зафиксировано еще 7 624 случая заболевания.

- Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29. Спасти удалось не менее 50 человек. Очевидцы сообщали, что многие солдаты успели выпрыгнуть из самолета до того, как он рухнул на землю.

- Утечка серной кислоты произошла на химпредприятии в Тольятти. Cпециалисты локализовали зону утечки на территории ООО "Алхим", угрозы дальнейшего распространения жидкости нет.

- Сербия и Венгрия достроили газопровод в обход Украины. Речь идет о продолжении "Турецкого потока", по которому Венгрия будет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.