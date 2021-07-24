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Что произошло за день: суббота, 24 июля

Первые медали российской команды на Олимпиаде, исключение Грудинина из списка кандидатов от КПРФ, убийство полицейского в Ставрополе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК исключил Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Основанием стала информация Генпрокуратуры РФ о наличии у Грудинина активов в иностранной компании. Сам кандидат просил комиссию разрешить ему участвовать в избирательной кампании.

- Минздрав России уточнил рекомендации по вакцинации взрослых. Согласно документу, вакцина "ЭпиВакКорона" противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии. "Спутником V" можно без ограничений прививать онкопациентов после противоопухолевого лечения. В рекомендациях указаны особенности вакцинации пациентов с онкогематологическими заболеваниями и получающих потенциально токсичное лечение.

- В Ставрополе в ночь на субботу был застрелен полицейский. На замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю, по предварительным данным, напали двое. Один из подозреваемых уже задержан.

- В России коронавирусом заразились еще 23 947 человек. В Москве зарегистрировали 3 376 новых случаев COVID-19, общее число умерших от коронавируса в столице превысило 25 тысяч.

- Россияне завоевали две награды в первый медальный день Олимпиады. Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, а тхэквондист Михаил Артамонов - бронзовым призером в весовой категории до 58 кг.

- Всероссийскую перепись предложили сдвинуть на период с 15 октября по 14 ноября. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября. В Росстате "Интерфаксу" сообщили, что смещение сроков необходимо для подготовки инфраструктуры после единого дня голосования.

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