Что произошло за день: четверг, 5 августа

Убийство в Хакасии, противочумные костюмы в "красной зоне" и обращение Зеленского к Донбассу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным. В качестве защитной одежды теперь можно использовать также и удлиненный хирургический халат.

- От коронавируса в РФ привили 38,9 млн человек, сообщил Михаил Мурашко. По его словам, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек. Между тем в России зарегистрировано еще 23 120 случаев заражения коронавирусом, умерли 794 человека. В Москве за сутки умерли 68 пациентов, это наименьший показатель с 13 июня.

- Суд признал Майкла Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" виновными в растрате. Следствие вменяет им хищение 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал. Меру наказания для фигурантов огласят позднее.

- Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться". По словам президента Украины, неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими, а считающим эти районы таковыми следует переехать.

- Онлайн-издание "МБХ Медиа" прекращает работу после блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры, которая считает его ресурсом признанной в РФ нежелательной организации. По той же причине прекратили работу еще два проекта экс-главы "ЮКОСа" Ходорковского – онлайн издания "Открытые медиа" и "Правозащита Открытки".

- В хакасском селе убили семью из пяти человек. Злоумышленник задержан. Жертвами ранее судимого мужчины стали хозяйка дома, ее супруг, ее сын, ее малолетняя внучка, брат супруга.

- Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады. В том числе золото завоевали боксер Альберт Батыргазиев и борец вольного стиля Заур Угуев. Также в четверг сборная России по волейболу победила Бразилию и вышла в финал олимпийского турнира, где сыграет с командой Франции.