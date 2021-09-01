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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: среда, 1 сентября

Бесплатные пересадки в Москве, снятый с выборов в Думу предприниматель и правитель Афганистана от талибов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФБК официально прекратил существование. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на сайте ФНС, основанный Алексеем Навальным фонд, который признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен, ликвидирован 31 августа.

- Талибы решили назначить верховным руководителем Афганистана своего лидера. Боевики запрещенного в РФ "Талибана" назначат на пост Хайбатуллу Ахундзаду. В движении заявляют, что на 90-95% завершили формирование нового правительства. Талибы также заявили, что уже назначили в неподконтрольном Панджшере губернатора и других ответственных лиц. Жителям провинции грозят войной, если они не сдадутся.

- "Коммерсантъ" назвал причины крушения Ил-112В в Подмосковье. Издание сообщает, что катастрофа опытного самолета произошла из-за разрушения тяги элерона крыла, сгоревшего при пожаре двигателя. В Минпромторге подчеркивают, что комиссия по расследованию крушения еще продолжает работать и пока не пришла к окончательному заключению.

- Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ. На город пришлось 1 312 новых эпизодов коронавируса из 18 368 случаев, выявленных в стране за сутки.

- Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко. Предприниматель баллотировался от "Российской партии свободы и справедливости", ЦИК получил информацию о наличии у Потапенко иностранных финансовых инструментов.

- В Москве стали бесплатными пересадки в наземном транспорте. Речь о пересадках между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов в течение 90 минут с начала поездки.

- Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады. На первом месте по-прежнему команда Китая. В среду россияне выиграли семь золотых медалей.

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