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Лавров заявил о поддержке директором ЦРУ Минских договоренностей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Во время визита в Москву директор ЦРУ Роберт Бернс, как и ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд, подтвердили необходимость соблюдения Минских договоренностей, включая предоставление особого статуса Донбассу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что об этом говорил и президент Джо Байден на встрече с президентом Владимиром Путиным в июне в Женеве.

Лавров призвал США объяснить украинскому руководству, что необходимость соблюдения Минских соглашений - позиция Вашингтона, "которую необходимо уважать". Он считает, что это существенно ускорило бы решение украинского кризиса.

Директор ЦРУ посетил Москву 2 и 3 ноября, замгоссекретаря США - в середине октября.

В августе Владимир Путин просил уходящего канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на украинскую сторону, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства.

1 ноября Лавров заявил, что украинская сторона пытается создать провокационную ситуацию в Донбассе, "чтобы втянуть Россию в боевые действия". При этом он и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергали сообщения СМИ о стягивании российских войск ближе к украинской границе.

6 ноября телекомпания CNN сообщила, что Бернс ездил в Москву, чтобы разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российских войск в районе украинской границы.

Украина МИД Сергей Лавров ЦРУ Уильям Бернс США

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