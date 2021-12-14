Пограничные КПП оборудуют устройствами для считывания данных о пассажирах

Это одна из мер проекта "Санитарный щит"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С января 2022 года в России пограничные пропускные пункты начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска граждан и мобильными устройствами, которые будут считывать данные о въезжающих, сообщила на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова.

Эта работа начнется в соответствии с федеральным проектом "Санитарный щит". Проект предусматривает такое оснащение 99 пунктов пропуска на границе.

5 декабря премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая станет частью "Санитарного щита". За систему будет отвечать Роспотребнадзор. Система должна будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах. Предполагается, что она позволит быстрее выявлять и отслеживать опасную инфекцию.

О подготовке к созданию "санитарного щита" против завозных инфекций Мишустин объявил 12 мая. "Сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного", - объяснял он.

Планируется, что проект позволит к 2030 году создавать тест-системы для новых инфекций за четыре дня, а вакцины от них - за четыре месяца.