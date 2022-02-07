Дело об эхинококкозе у ульяновских курсантов вернулось в суд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинский суд Ульяновска вернулось уголовное дело о заражении эхинококком десятков курсантов Суворовского военного училища в 2017 году, следует из картотеки суда.

"Заседание проходит в закрытом режиме, очередное пройдет 8 февраля. Планируется допрос потерпевших", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ленинского суда.

Суд в марте 2021 года вернул дело в прокуратуру из-за нарушений требований УПК в обвинительном акте. Судить должны были инженера-технолога училища и заведующую производством ООО "Торговый дом СПП" - поставщика продуктов в учебное заведение. Им по-прежнему вменяют выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК), следует из картотеки.

По версии следствия, 74 курсанта училища заразились эхинококкозом, диагнозы им ставили с сентября по декабрь 2017 года. Здоровью троих был причинен тяжкий вред, остальным - вред средней степени тяжести. В СК решили, что суворовцам в столовой дали фрукты, овощи или зелень, которые предварительно плохо помыли и очистку которых плохо проконтролировали подсудимые. В результате подростки заразились личинками эхинококка.

Первоначально следствие проверяло три версии заражения: после недостаточной термической обработки говядины, зараженной личинками, умышленное заражение пищи в столовой или заражение курсантов от контактов с инфицированными животными.

В феврале 2019 года в Минобороны заверяли, что проверки не выявили никаких нарушений в столовой училища, версия заражения через продукты исключена, а курсанты могли заразиться, погладив какую-нибудь собаку.

Личинки и яйца ленточных червей эхинококков, попадая в организм человека перорально, закрепляются в разных органах, вплоть до мозга, и могут развиться в пузырчатую паразитарную кисту, которые достигают размера головы ребенка.