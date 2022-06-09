Что произошло за день: четверг, 9 июня

Приговор троим иностранным наемникам в ДНР, отмена решения об аресте ректора "Шанинки" и продление простоя на "АвтоВАЗе"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд ДНР вынес смертный приговор троим иностранным наемникам. Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". У них будет месяц на апелляцию.

- В РФ могут запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти. В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на ряде объектов. Речь идет о вокзалах, школах, зданиях органов публичной власти. Кроме того, согласно проекту закона, иноагенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей, участвовать в госзакупках.

- Механизм обязательной продажи валютной выручки вновь смягчили. Теперь ее размер для российских экспортеров будет определять правительственная комиссия, а сроки - совет директоров ЦБ. Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а срок увеличен с трех дней до двух месяцев (с конца мая - до 120 рабочих дней).

- В СКР сообщили о допросах более 200 офицеров ВСУ с "Азовстали". Российские следователи ведут допросы украинских военных офицеров, вышедших с территории завода. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что не располагает информацией об украинских военных с "Азовстали", находящихся в РФ.

- Суд отменил решение об аресте ректора "Шанинки". Кассация отменила решение о замене домашнего ареста Сергею Зуеву на содержание под стражей. Однако он продолжит оставаться в СИЗО до решения Мосгорсуда по поводу его меры пресечения. В СПЧ приветствовали решение суда.

- "АвтоВАЗ" еще на неделю продлит простой на некоторых линиях в Тольятти. Такое решение принято из-за отсутствия комплектующих, простой вводится на линиях сборки В0 (Lada Largus, Lada Xray) и Niva. Накануне концерн после длительной паузы возобновил выпуск моделей Lada Granta на одноименной линии.

- В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах. С 1 сентября всем школам страны рекомендовано начинать учебную неделю с такой церемонии. Она будет проводиться по единому стандарту.

- Российская спортсменка упрекнула главу МОК в нехватке смелости снять санкции с РФ. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала Томаса Баха не прикрывать свои решения "заботой о российских атлетах". Она подвергла сомнению целесообразность отстранения российских спортсменов в целях якобы их же безопасности, напомнив о выступлениях теннисистов из РФ по всему миру.