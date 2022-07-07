Что произошло за день: четверг, 7 июля

Отставка Джонсона, удар по острову Змеиный и самый дорогой препарат в мире пришел в РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Борис Джонсон согласен уйти в отставку с поста премьера Великобритании. Он покинет пост после выбора консерваторами нового лидера партии. В числе его потенциальных преемников министр обороны, младший министр по торговой политике, бывший министр финансов.

- Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В Кремле заявили, что в случае с проектом "Сахалин-1" таких же решений, как по "Сахалин-2", пока нет.

- Минобороны РФ заявило об ударе по украинским военным на острове Змеиный. Удар был нанесен вскоре после того, как несколько украинских военнослужащих сфотографировались на острове с флагом.

- Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики, заверил пресс-секретарь президента страны. В Кремле также не увидели политики в поручении проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

- Самый дорогой в мире препарат официально появился в России. Первые упаковки "Золгенсма", который применяется при лечении спинальной мышечной атрофии, поступили в гражданский оборот. Три упаковки уже использованы.

- Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для "Северного потока". Он заявил, что поддерживает санкции против РФ, но они "должны вредить России и Путину сильнее, чем экономике Германии",

- Гроза с ливнями и шквалистым ветром накрыла Москву. Из-за непогоды прерывалось движение на зеленой ветке метро, форум "Российская креативная неделя" был приостановлен, а в храм на Большой Ордынке ударила молния. Более 30% месячной нормы осадков обрушилось на столицу за час.