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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Что произошло за день: вторник, 18 октября

Ход расследования о крушении самолета в Ейске, рассмотрение приговора Навальному и штрафы для Amazon

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв в результате падения самолета в Ейске возросло до 15. В стационарах находятся 25 пострадавших. Аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-34 завершены, поврежденный самолетом дом решено восстанавливать. СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения.

- Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду. По этому приговору оппозиционер получил девять лет колонии строгого режима.

- Указа президента о завершении мобилизации в РФ пока нет, в регионах, где выполнили задание, процесс остановлен, пояснил Дмитрий Песков. Он отметил, что число мобилизованных не может превысить 300 тысяч человек.

- Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством. Павлу Пищулину вменяется статья о таком сотрудничестве без признаков государственной измены. Ему грозит до 8 лет колонии, суть обвинения засекречена.

- Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей. Компанию оштрафовали за неудаление информации о суицидах и о наркотиках. Также дочерняя структура компании Amazon - видеостриминговый сервис Twitch - оштрафован на 4 млн рублей за неудаление фейков с дискредитацией Вооруженных сил РФ.

- Киргизские Бакай банк и Доскредобанк перестали обслуживать карты "Мир". Накануне стало известно о таком же решении киргизского банка "Компаньон".

- Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы. На каналах было более 200 000 подписчиков. РКН потребовал от Google разблокировать эти YouTube-каналы.

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