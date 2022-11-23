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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Что произошло за день: среда, 23 ноября

Резолюция Европарламента, прогноз Мишустина и поражение Германии от Японии на ЧМ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма. Документ содержит перечень обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине. Леонид Слуцкий заявил, что юридической силы резолюция не имеет.

- Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%. По словам главы правительства, данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в I полугодии.

- Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы. Соответствующее предложение высказал совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

- Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы предприятия, стал "Москвич 3", оснащенный бензиновым турбомотором.

- Дума приняла во II чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды. В Госдуме уточняют, что владельцы страниц в соцсетях не будут нести ответственность за размещенные на них неправоправные комментарии с пропагандой ЛГБТ. Кроме того маркетплейсам будет запрещено продавать товары, пропагандирующие ЛГБТ.

- Мурашко заявил, что в России не хватает 25-26 тысяч врачей. По словам министра, "это не критичный дефицит, но он важный".

- В Молдавии произошли массовые отключения электроэнергии. В правительстве страны заявили, что это происходит после повреждения энергосистемы Украины. "Укрэнерго" сообщило об отключениях света во всех регионах Украины. Через полтора часа в Молдавии восстановили подачу электроэнергии.

- Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу. В другом матче среды Хорватия сыграла вничью с Марокко.

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