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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Что произошло за день: пятница, 16 декабря

Покушение на главу Русского дома в ЦАР, новые санкции ЕС и ставка ЦБ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Покушение совершено на главу Русского дома в ЦАР. Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии. Ему прислали посылку, которая сдетонировала.

- ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В Банке России отметили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от поступающих данных, возможны все три варианта, но проинфляционные риски преобладают.

- Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников. В рамках нового пакета Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов, а также приостановит действие лицензий на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала". Вместе с тем стало известно, что ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием.

- Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ. Теперь меры, принятые Швейцарией, совпадают с теми, которые ранее были приняты Евросоюзом.

- Космонавты попытаются снизить температуру в поврежденном корабле "Союз МС-22". В "Роскосмосе" отметили, что температура на борту составляет 30 градусов Цельсия, а информация о ее повышении до 50 градусов не соответствует действительности.

- Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа.

- В Берлине лопнул самый большой в мире аквариум. Все 1,5 тыс. рыб погибли. Причина происшествия пока не установлена.

- Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону. В связи с ремонтом 2-4 января проехать по кольцу будет можно только против часовой стрелки, 5-7 января - только по часовой стрелке

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