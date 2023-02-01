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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Что произошло за день: среда, 1 февраля

Сокращение населения РФ, задержание причастных к терактам в Свердловской области и заочный приговор Невзорову

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Население России за год сократилось на 556 тысяч человек. Как уточняет Росстат, это данные без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На 1 января 2022 года численность населения РФ оценивалась в 146,98 млн человек.

- ФСБ задержала 3 человек, причастных к терактам на железных дорогах в Свердловской области. По данным спецслужбы, злоумышленники действовали "за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов".

- Совфед предложит ввести мораторий на закон о госзакупках на период СВО. Как пояснила Валентина Матвиенко эта инициатива выдвинута, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства. Дмитрий Песков заявил, что предложение нужно проработать в правительстве. В Минфине подчеркнули, что положения закона о госзакупках обеспечивают работу контрактной системы в сложных условиях, включая проведение СВО.

- Признанный иноагентом Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания журналиста на территории России либо экстрадиции. Также Невзорову в течение 4 лет запрещено администрировать интернет-ресурсы.

- Бывший вице-президент РЖД Михаил Акулов арестован по делу о мошенничестве. По данным суда, в настоящее время он пенсионер.

- Кабмин продлил до лета возможность выпуска в РФ автомобилей в упрощенных версиях. Послабления позволяют выпускать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов, системы контроля устойчивости и модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Между тем, по данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц.

- Эко-активистку из США арестовали в РФ на 13 суток за акцию с теленком на Красной площади. Алисия Дей заявила, что теленка она купила в интернете и хотела отвезти в денник в Кирове. Согласно протоколам, она выкрикивала лозунг "Животные - не еда" и отказалась предъявить сотрудникам полиции документы.

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