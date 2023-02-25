Что произошло за день: суббота, 25 февраля

Очередные санкции, выход "скопинского маньяка" из СИЗО и риск блокировки карт банка "Приморье"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС десятым пакетом санкций наложил ограничения на половину своего экспорта в РФ. Новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В новый пакет санкций войдет 121 физическое и юридическое лицо. Запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения, Евросоюз также вводит запрет на предоставление мощностей для хранения газа для граждан РФ, исключение делается для СПГ.

- "Скопинский маньяк" Виктор Мохов освобожден из-под стражи. Теперь по делу об укрывательстве особо тяжкого преступления - мужчина помог спрятать труп - предстоит суд. Правозащитники просят вернуть Мохова в СИЗО для "предотвращения совершения им иных возможных преступлений".

- Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей. На территории России карты будут работать.

- Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с "дочки" Glencore почти 118 млн евро.

- "Зенит" обыграл "Волгу" в четвертьфинале Кубка России по футболу. Во время матча в Ульяновске зрители бросали в игроков предметы, в том числе банан. Тренер "Зенита" заявил, что расистских оскорблений в адрес футболистов не было.

- Даниил Медведев выиграл турнир АТР-250 в Дохе. Российский теннисист в финале обыграл экс-первую ракету мира Энди Маррея.