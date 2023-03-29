Что произошло за день: среда, 29 марта

Новый глава Омской области, розыск Толоконниковой и оформление банковских карт за рубежом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области. Виталий Хоценко был в числе пострадавших в результате обстрела Ленинского района Донецка в декабре 2022 года, тогда же получил ранение Дмитрий Рогозин.

- Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск. В марте Следственный комитет РФ возбудил против нее новое уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

- Viterra собирается прекратить экспорт российского зерна. Ранее такое решение приняла компания Cargill, в связи с чем в Минсельхозе РФ заявляли, что это не отразится на объемах экспорта.

- Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном. Генеральный директор МАГАТЭ сказал об этом, посещая ЗАЭС. При этом Гросси не стал комментировать сообщения о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. В вопросе с обеспечением безопасности Запорожской АЭС он улучшений не заметил.

- Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей. Онлайн-срез может отражать реальную картину исполнения бюджета не полностью, в частности, из-за графика поступления налоговых платежей.

- РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г., сообщили "Ведомости". Сейчас международный роуминг в ЕАЭС отменен между Россией и Белоруссией.

- Александр Чуприян освобожден от должности первого замглавы МЧС РФ.

- Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах. Туроператоры предлагают специальные туры в Армению, Узбекистан, Сербию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Турцию.