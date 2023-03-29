Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Что произошло за день: среда, 29 марта

Новый глава Омской области, розыск Толоконниковой и оформление банковских карт за рубежом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области. Виталий Хоценко был в числе пострадавших в результате обстрела Ленинского района Донецка в декабре 2022 года, тогда же получил ранение Дмитрий Рогозин.

- Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск. В марте Следственный комитет РФ возбудил против нее новое уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

- Viterra собирается прекратить экспорт российского зерна. Ранее такое решение приняла компания Cargill, в связи с чем в Минсельхозе РФ заявляли, что это не отразится на объемах экспорта.

- Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном. Генеральный директор МАГАТЭ сказал об этом, посещая ЗАЭС. При этом Гросси не стал комментировать сообщения о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. В вопросе с обеспечением безопасности Запорожской АЭС он улучшений не заметил.

- Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей. Онлайн-срез может отражать реальную картину исполнения бюджета не полностью, в частности, из-за графика поступления налоговых платежей.

- РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г., сообщили "Ведомости". Сейчас международный роуминг в ЕАЭС отменен между Россией и Белоруссией.

- Александр Чуприян освобожден от должности первого замглавы МЧС РФ.

- Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах. Туроператоры предлагают специальные туры в Армению, Узбекистан, Сербию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Турцию.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

В российское законодательство внесут определение мёда

В российское законодательство внесут определение мёда

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Путин отметил рост зарплат и реальных доходов населения

В МИД РФ заявили о приостановке всех форм уведомлений в рамках ДСНВ

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

Рябков напомнил об обязанности США передавать Москве раз в полгода информацию о СНВ

Рябков напомнил об обязанности США передавать Москве раз в полгода информацию о СНВ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });