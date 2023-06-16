Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Российское посольство откроет секцию консульского отдела в Западном Иерусалиме

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российское посольство в Израиле намерено открыть секцию своего консульского отдела в в Западном Иерусалиме, который Москва с 2017 года признает столицей Израиля. Об этом говорится в комментарии главы дипмиссии Анатолия Викторова в соцсетях.

Посол сообщил, что 18 мая в Израиле в ходе визита туда посла по особым поручениям российского МИД С.Ю.Макарова российская сторона и муниципалитет Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля подписали мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который российская сторона приобрела в 1885 году.

"Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела посольства России в Израиле", - отметил Викторов.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская сторона планирует в течение пяти лет с возможностью продления этого срока до десяти лет построить на участке, расположенном на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот, комплекс зданий и сооружений для нужд секции консульского отдела посольства.

В российской дипмиссии выражают уверенность, что "данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идёт в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование".

Российский МИД 6 апреля 2017 года в подтверждение позиции России в пользу двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта объявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, а Восточного Иерусалима - столицей будущего палестинского государства.

США еще при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года объявили о признании Иерусалима столицей Израиля и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива. Их примеру последовали некоторые другие страны. В Москве заявили, что посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим только после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий.

Иерусалим МИД Израиль Тель-Авив Анатолий Викторов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию
ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине
ПМЭФ-2023

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Минтруд сообщил, что уровень безработицы в ряде регионов РФ превышает 10%

В Кремле не получали официальных документов по африканской мирной инициативе

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });