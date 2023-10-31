Что произошло за день: вторник, 31 октября

Вопросы Минска по поводу БелАЭС, задержания по делу о покушении на Царева, учения ФСО в Москве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева. Он дал признательные показания. Как сообщает ФСБ, в отношении Царева и его семьи "приняты необходимые меры безопасности", угрозы его жизни нет, состояние здоровья удовлетворительное.

- Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщил Александр Лукашенко. "Росатом" объяснил перенос сроков сложностями, связанными с пандемией, и усложнением геополитической обстановки.

- Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб. Депутат ГД Хизри Абакаров подчеркнул, что все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения. Помимо уголовной ответственности от них будут требовать возместить ущерб. Между тем семерым участникам беспорядков назначены несколько суток ареста за мелкое хулиганство.

- Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова. Решение принято по итогам рассмотрения в думских комиссиях по этике и по мандатным вопросам. "Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности", - прокомментировал ситуацию Вячеслав Володин.

- МТС предупреждает, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов. Оператор отмечает, что тарифы рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств. Для ноутбуков и ПК предлагается другая линейка тарифов.

- Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам. Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев.

- Плановые тактико-специальные учения ФСО пройдут в Москве 1-3 ноября. Ограничений для перемещения граждан не планируется.

- Вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой, напоминает Роструд. Понедельник, 6 ноября, - выходной. Рабочими будут дни с 7 по 10 ноября. Ведомоство напоминает, что привлекать сотрудников к работе в праздничный день, если это не предусмотрено графиком, можно только с их письменного согласия.