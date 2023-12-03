Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Снегопад в Москве, поражение "Зенита" и убийство подростка в Иркутске

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сильнейший снегопад обрушился на Москву. Синоптики предупреждают, что он продлится до утра 4 декабря. На утро 3 декабря высота снежного покрова составляла от 19 до 26 см в разных районах. При этом на следующей неделе ожидаются морозы до 20 градусов, холодать начнет уже со вторника. Аномально холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на 60% территории РФ.

- Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе. При этом сообщается, что израильские военные в анклаве не останутся. Между тем военные расширили на город Хан-Юнис - второй по величине в секторе Газа - и его окрестности зону, жителям которой предписано эвакуироваться. The Times of Israel пишет, что сухопутные войска Израиля, возможно, проводят операции в южной части сектора Газа.

- На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи. Объявлен третий из четырех уровней опасности. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

- В Иркутске подростка убили на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, его ударили ножом сверстники во время конфликта. Задержаны двое подозреваемых.

- "Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ. После этого поражения петербуржцы потеряли первое место в общем зачете чемпионата, пропустив "Краснодар". В другом воскресном матче ЦСКА обыграл "Ростов" со счетом 3:1.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

В Карачаево-Черкесии потушили пожар в ресторане на курорте "Архыз"

Что произошло за день: суббота, 2 декабря

Российские военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });