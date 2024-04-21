Что произошло за день: воскресенье, 21 апреля

МИД РФ комментирует конфискацию замороженных активов, заблокирован сайт "Репортеров без границ", Богдановка перешла под контроль российских войск

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ обвинил Вашингтон в "воровстве замороженных российских активов". На Смоленской площади подчеркнули, что средства будут использованы для накачивания Украины вооружениями. Вячеслав Володин уверен, что пакет помощи США не изменит ситуацию в украинском конфликте.

- Населенный пункт Богдановка в ДНР взят под полный контроль российских войск.

- Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ. По чьему требованию происходит блокировка, Роскомнадзор не уточняет.

- Пик паводка в тюменском Ишиме ожидается к вечеру воскресенья. Вместе с тем подъем воды в реке начал замедляться. Тем временем в Удмуртии начался подъем воды в пяти реках. Кроме того срочная эвакуация объявлена в трех селах Курганской области из-за подъема реки Тобол.

- Из Пермского края в зону СВО передали конфискованную машину. Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону спецоперации.

- Корабль Черноморского флота отбил ракетную атаку в Севастополе. Упавшие осколки привели к небольшому возгоранию, оно было оперативно ликвидировано.